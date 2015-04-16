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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/16

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/16 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/16
من عيوب مواليد أنهم يشعرون بالتميز طوال الوقت ويرون أنفسهم على قدر من العلم والثقافة لم يصل إليه أحد قبلهم ، مما يعرضهم للهجوم والانتقاد الدائم.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>حاول أن تمد يد المساعدة للآخرين فهذا سيجعلك أكثر نجاحًا، فلا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش بمفرده فى الدنيا، وسوف يحاول من ساعدته اليوم أن يرد لك الجميل غدًا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>اليوم مثالى أن تقضى وقتًا مع الحبيب، فقد انشغلت عنه كثيرًا فى الفترة السابقة مما جعل الحياة بينكما يصيبها الجفاف العاطفى، ابذل قليلاً من الجهد حتى تضفى على حياتكما بعض اللمسات السعيدة.

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مصر 365

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