أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/16

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/16 حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/16
حالمون دائمًا بما ليس فى أيديهم ما يجعلهم دائمًا فى صراعات مع الحياة ويعتبر ذلك من أكبر عيوب برج مواليد برج "الحوت".

توقعات محمد فرعون لأصحاب على مستوى الحياة العملية


>أنت قادر على العمل لساعات طويلة ما يجعلك معرضًا لكثير من المشاكل الصحية حاول أن تخفف عن نفسك وأن تقوم بمقدار مناسب من الأعمال حتى لا يقتلك طموحك الزائد، النجاح شىء مهم وجميل ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية


>لا تقلق على أمورك مع الحبيب فهو يعلم أن تقصيرك تجاهه ليس بالمقصور ولكن حاول أن تعوض هذا التقصير بقليل من الاهتمام والرعاية فى الفترة المقبلة وهذا سيجعل العلاقة تسير فى خطوات ناجحة وسعيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى