حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

حالمون دائمًا بما ليس فى أيديهم ما يجعلهم دائمًا فى صراعات مع الحياة ويعتبر ذلك من أكبر عيوب برج مواليد برج "الحوت".>أنت قادر على العمل لساعات طويلة ما يجعلك معرضًا لكثير من المشاكل الصحية حاول أن تخفف عن نفسك وأن تقوم بمقدار مناسب من الأعمال حتى لا يقتلك طموحك الزائد، النجاح شىء مهم وجميل ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.>لا تقلق على أمورك مع الحبيب فهو يعلم أن تقصيرك تجاهه ليس بالمقصور ولكن حاول أن تعوض هذا التقصير بقليل من الاهتمام والرعاية فى الفترة المقبلة وهذا سيجعل العلاقة تسير فى خطوات ناجحة وسعيدة.