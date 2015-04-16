حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/4/16

يتمتع مواليد برج الحمل بحب المغامرة ويرون فى أنفسهم قدرات لا يراها غيرهم، لكن يكتشفون أن بعض اختياراتهم غير موفقة. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>لا تتسرع فى اتخاذ القرار فهذا اليوم ليس ملائمًا للمغامرة وكن مدركًا أن ما يفوتك من أمور يمكن إدراكه بالصبر والمثابرة والعمل الجاد. رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

>حاول أن تفصح للحبيب عما يجوب فى خاطرك فالتردد لن يثمر بنتيجة مرضية وقد يضيع عليك فرصة كبيرة، أنت بحاجة لها أن تكون بجوار إنسان يفهمك ويبادل الشعور بالحب.

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شبكةعيونالإخبارية

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