أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/4/16

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/4/16 حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/4/16
يتمتع مواليد برج الحمل بحب المغامرة ويرون فى أنفسهم قدرات لا يراها غيرهم، لكن يكتشفون أن بعض اختياراتهم غير موفقة.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية


>لا تتسرع فى اتخاذ القرار فهذا اليوم ليس ملائمًا للمغامرة وكن مدركًا أن ما يفوتك من أمور يمكن إدراكه بالصبر والمثابرة والعمل الجاد.

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015


>حاول أن تفصح للحبيب عما يجوب فى خاطرك فالتردد لن يثمر بنتيجة مرضية وقد يضيع عليك فرصة كبيرة، أنت بحاجة لها أن تكون بجوار إنسان يفهمك ويبادل الشعور بالحب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى