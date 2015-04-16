حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/4/16

يمتاز مواليد برج الجوزاء بأنهم يحسنون الظن فى الآخرين إلى أن يثبت عكس ذلك، وهذا يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم فى تلقى الصدمات والمرور بأزمات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بدأت تسير فى طريق النجاح حافظ على ثباتك فى مشوارك حتى لا تتعرض لمشاكل، فدائمًا الحفاظ على النجاح يحتاج إلى مجهود مضاعف، وسوف تجد فى الأيام المقبلة ثمرة نجاحك تظهر أمامك.
>هناك حب جديد يدق الباب افتح له للدخول فقد تكون على موعد مع السعادة ولا تحاول أن تحاسب أحدًا على أفعال غيره، فهذا الخطأ الذى تقع فيه دائمًا دون أن تشعر ويؤدى بك إلى مواقف خاسرة.
على مستوى العمل والمال
>بدأت تسير فى طريق النجاح حافظ على ثباتك فى مشوارك حتى لا تتعرض لمشاكل، فدائمًا الحفاظ على النجاح يحتاج إلى مجهود مضاعف، وسوف تجد فى الأيام المقبلة ثمرة نجاحك تظهر أمامك.
على مستوى العلاقات العاطفية
>هناك حب جديد يدق الباب افتح له للدخول فقد تكون على موعد مع السعادة ولا تحاول أن تحاسب أحدًا على أفعال غيره، فهذا الخطأ الذى تقع فيه دائمًا دون أن تشعر ويؤدى بك إلى مواقف خاسرة.