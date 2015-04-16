حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/4/16

يتميز مواليد برج "الجدى" بالطيبة والعفوية فى أفعالهم ما يجعل حقوقهم مهضومة على الدوام، ولا يستطيعون أخذ حقوقهم المسلوبة منهم مهما كانت حجتهم. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

>تسعى جاهدًا للنجاح فى عملك وهذا يجعلك متميز بين زملائك لا تنظر إلى الدسائس فهذا أول طريق الفشل، حاول دائمًا أن تسير فى طريقك دون الالتفاف للآخرين واجعل تقيم رؤسائك هو المقياس. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

>بعد فترة المعارك السابقة مع الحبيب ستنعم بحياة سعيدة خالية من المشاكل فقد تجاوزتم معا العقبات للوصول إلى بر الأمان، حاول أن تجدد حياتك ببعض الرتوش واللمسات الرومانسية التى ستضفى على حياتكم موجة من السعادة والتفاؤل.

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شبكةعيونالإخبارية

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