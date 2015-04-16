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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/16

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حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/16 حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/16
على الرغم من الشدة التى يتمتع بها مواليد برج الأسد إلا أنهم مرهفو الحس وتؤثر فيهم المواقف الإنسانية بشكل أكثر من غيرهم.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>يجب أن تكون قراراتك فى محيط العمل جادة وحازمة أكثر من ذلك، فدائمًا يطغى الجانب العاطفى على قراراتك مما يجعل موقفك ضعيفًا أمام زملائك فى العمل.

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>ستكون الفترة المقبلة أكثر هدوءًا على الصعيد العاطفى، حيث سيفاجئك الشريك بأخبار سارة ستجعل جبل الثلج يذوب سريعًا وتعود المياه إلى مجاريها.
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مصر 365

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