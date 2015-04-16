حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/4/16

يتمتع مواليد برج الثور بقدر كبير من التعالى وعدم الاعتراف بالأخطاء التى تمر فى حياتهم، حتى أنهم لا يتعلمون من الموقف على الرغم من تكرار حدوثه فى حياتهم. توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

>قمت بفعل أمر سيؤدى إلى تدمير العلاقة بينك وبين الحبيب، راجع حساباتك سريعًا فقد يكون هناك أمل فى أصلاح ما تلف بين يديك. على مستوى العلاقات العامة

>يبدو أن يوم الخميس ليس مثاليا للعمل دون خريطة مسبقة حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك عند الأقدام على خطوة جديدة وإلا ستندم على تسرعك الدائم. على مستوى الصحة

>نصحك الطبيب بالكثير من الأمور فى الفترة السابقة وأنت غير مهتم، مما أدى إلى تراجع صحتك فى الفترة السابقة، كن على يقين أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا تترك نفسك حتى تصل إلى هذه المرحلة فأنت تستطيع أن تتخذ إجراءات تجعلك تعتلى عرش الصحة والحيوية فقط عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.

شبكةعيونالإخبارية

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