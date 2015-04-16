توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/4/16

حظك اليوم برج الحمل يوم الخميس 2015/4/16

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى الحياة العاطفية لعام 2015

حظك اليوم برج الثور يوم الخميس 2015/4/16

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/4/16

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/4/16

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الخميس 2015/4/16

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الخميس 2015/4/16

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية

على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الخميس 2015/4/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الخميس 2015/4/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/4/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الجدى يوم الخميس 2015/4/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية

حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/4/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الخميس 2015/4/16

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية

توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية

>يتمتع مواليد برج الحمل بحب المغامرة ويرون فى أنفسهم قدرات لا يراها غيرهم، لكن يكتشفون أن بعض اختياراتهم غير موفقة.>لا تتسرع فى اتخاذ القرار فهذا اليوم ليس ملائمًا للمغامرة وكن مدركًا أن ما يفوتك من أمور يمكن إدراكه بالصبر والمثابرة والعمل الجاد.>حاول أن تفصح للحبيب عما يجوب فى خاطرك فالتردد لن يثمر بنتيجة مرضية وقد يضيع عليك فرصة كبيرة، أنت بحاجة لها أن تكون بجوار إنسان يفهمك ويبادل الشعور بالحب.>يتمتع مواليد برج الثور بقدر كبير من التعالى وعدم الاعتراف بالأخطاء التى تمر فى حياتهم، حتى أنهم لا يتعلمون من الموقف على الرغم من تكرار حدوثه فى حياتهم.>قمت بفعل أمر سيؤدى إلى تدمير العلاقة بينك وبين الحبيب، راجع حساباتك سريعًا فقد يكون هناك أمل فى أصلاح ما تلف بين يديك.>يبدو أن يوم الخميس ليس مثاليا للعمل دون خريطة مسبقة حاول أن تحافظ على هدوء أعصابك عند الأقدام على خطوة جديدة وإلا ستندم على تسرعك الدائم.>نصحك الطبيب بالكثير من الأمور فى الفترة السابقة وأنت غير مهتم، مما أدى إلى تراجع صحتك فى الفترة السابقة، كن على يقين أن الصحة تاج على رءوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، لا تترك نفسك حتى تصل إلى هذه المرحلة فأنت تستطيع أن تتخذ إجراءات تجعلك تعتلى عرش الصحة والحيوية فقط عليك أن تتبع تعليمات الطبيب.>يمتاز مواليد برج الجوزاء بأنهم يحسنون الظن فى الآخرين إلى أن يثبت عكس ذلك، وهذا يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم فى تلقى الصدمات والمرور بأزمات.>بدأت تسير فى طريق النجاح حافظ على ثباتك فى مشوارك حتى لا تتعرض لمشاكل، فدائمًا الحفاظ على النجاح يحتاج إلى مجهود مضاعف، وسوف تجد فى الأيام المقبلة ثمرة نجاحك تظهر أمامك.>هناك حب جديد يدق الباب افتح له للدخول فقد تكون على موعد مع السعادة ولا تحاول أن تحاسب أحدًا على أفعال غيره، فهذا الخطأ الذى تقع فيه دائمًا دون أن تشعر ويؤدى بك إلى مواقف خاسرة.>يوصف مواليد برج السرطان بأنهم "أيقونة" الذكريات تحمل ذاكرتهم الكثير من التفاصيل عن كل مراحل حياتهم وما مر بها من مواقف سعيدة وحزينة.>هناك أخبار سعيدة فى طريقها لك هذا اليوم، ستفاجئك الأقدار ببعض الأمور التى تمنيت أن تحدث، كن على يقين أن لكل مجتهد نصيب.>يعتبر الخميس فرصة جيدة أن تقضى وقت مع الحبيب، لا تترد فقد كانت الأيام الماضية مشحونة بالقدر الكافى، حاول أن تأخذ هدنة من المشاكل حتى يكون هناك تصليح للأمور.>على الرغم من الشدة التى يتمتع بها مواليد برج الأسد إلا أنهم مرهفو الحس وتؤثر فيهم المواقف الإنسانية بشكل أكثر من غيرهم.>يجب أن تكون قراراتك فى محيط العمل جادة وحازمة أكثر من ذلك، فدائمًا يطغى الجانب العاطفى على قراراتك مما يجعل موقفك ضعيفًا أمام زملائك فى العمل.>ستكون الفترة المقبلة أكثر هدوءًا على الصعيد العاطفى، حيث سيفاجئك الشريك بأخبار سارة ستجعل جبل الثلج يذوب سريعًا وتعود المياه إلى مجاريها.>من أكبر عيوب مواليد برج "العذراء" أنهم يرون الدنيا تسبح فى موجة من الرومانسية الطاغية ما يؤثر على باقى النواحى فى حياتهم، فدائمًا يطمحون للمثالية وكأنهم يعيشون فى المدينة الفاضلة.>أنت مجتهد فى عملك وتحاول أن تقدم كل ما هو جديد ومبتكر وهذا سيكون محل تقدير مديرك وجميع زملائك، أصبح لديك خبرات كثيرة فى مجالات العمل المختلفة ما يجعلك قادرًا على قيادة فريق عملك بجدارة وتحقيق إنجازات كبيرة ومهمة فى محيطك العملى.>تتأثر بأفعال الحبيب السلبية ما يتسبب لك فى إزعاج يؤثر على نفسيتك حاول أن تتجاوز العقبات والمشاكل وتبدأ صفحة جديدة خالية من المشاكل فهذا سيضفى على حياتكم شعور جميل.> من عيوب مواليد برج الميزان، أنه يحكم على الآخرين مسبقًا ولا يتقبل تبرير للأخطاء مهما كانت الظروف.>ستكون الفترة المقبلة أكثر استقرارًا على المستوى العملى، ما يجعل ذلك داعمًا لك فى طريقك، اجعل شعار حياتك "لا تؤجل عمل اليوم للغد" فأنت دائمًا تراكم الأعمال ما يجعل موقفك ضعيف فى مشوارك العملى.>هناك أمور كثيرة تزعج الحبيب منك حاول أن تتجنبها حتى تسير الأمور فى طريقها الصحيح، وتكون الحياة هادئة ويعم عليها الرخاء.>من عيوب مواليد برج العقرب أنهم لا يرون إلا أنفسهم فى المرآة يشعرون أن الدنيا خلقت لهم وأنهم محور الكون.>ستكون الفترة المقبلة مزدهرة بالأعمال حاول أن تسعى جاهدًا لكسب ثقة من حولك فى العمل فالفرصة لا تأتى مرتين، وكن حريصًا على كسب الصداقات الجادة حتى تتجنب غدر الأعداء.>دائمًا ما تكسب معركتك مع الحبيب مما يجعلك فى موقف قوة على الدوام، حاول أن تبذل بعض الجهد لتعطى مثلما تأخذ حتى لا تخسر من يحبونك.>من مميزات مواليد برج القوس أنهم كرماء إلى أبعد الحدود ودائمًا يبذلون الكثير لإسعاد وإرضاء كل من حولهم.>ستواجه بعض المشاكل فى حياتك العملية حاول أن تتحلى بالصبر حتى تتجاوز هذه المشاكل وتعبر إلى بر الأمان، ستكون الفترة المقبلة صعبة وشاقة ولكن سيكون الفرج نهاية الطريق.>يحاول الحبيب طرق الباب من جديد أمنحه الفرصة لذلك فقد يكون الوقت ملائمًا لـ"لم الشمل" والاستمرار فى الحياة التى كانت موجودة من فترة، تعلم من الماضى وأجعل الدروس السابقة أمامك حتى لا تخطئ من جديد.>يتميز مواليد برج "الجدى" بالطيبة والعفوية فى أفعالهم ما يجعل حقوقهم مهضومة على الدوام، ولا يستطيعون أخذ حقوقهم المسلوبة منهم مهما كانت حجتهم.>تسعى جاهدًا للنجاح فى عملك وهذا يجعلك متميز بين زملائك لا تنظر إلى الدسائس فهذا أول طريق الفشل، حاول دائمًا أن تسير فى طريقك دون الالتفاف للآخرين واجعل تقيم رؤسائك هو المقياس.>بعد فترة المعارك السابقة مع الحبيب ستنعم بحياة سعيدة خالية من المشاكل فقد تجاوزتم معا العقبات للوصول إلى بر الأمان، حاول أن تجدد حياتك ببعض الرتوش واللمسات الرومانسية التى ستضفى على حياتكم موجة من السعادة والتفاؤل.>من عيوب مواليد برج الدلو أنهم يشعرون بالتميز طوال الوقت ويرون أنفسهم على قدر من العلم والثقافة لم يصل إليه أحد قبلهم ، مما يعرضهم للهجوم والانتقاد الدائم.>حاول أن تمد يد المساعدة للآخرين فهذا سيجعلك أكثر نجاحًا، فلا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش بمفرده فى الدنيا، وسوف يحاول من ساعدته اليوم أن يرد لك الجميل غدًا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.>اليوم مثالى أن تقضى وقتًا مع الحبيب، فقد انشغلت عنه كثيرًا فى الفترة السابقة مما جعل الحياة بينكما يصيبها الجفاف العاطفى، ابذل قليلاً من الجهد حتى تضفى على حياتكما بعض اللمسات السعيدة.>حالمون دائمًا بما ليس فى أيديهم ما يجعلهم دائمًا فى صراعات مع الحياة ويعتبر ذلك من أكبر عيوب برج مواليد برج "الحوت".>أنت قادر على العمل لساعات طويلة ما يجعلك معرضًا لكثير من المشاكل الصحية حاول أن تخفف عن نفسك وأن تقوم بمقدار مناسب من الأعمال حتى لا يقتلك طموحك الزائد، النجاح شىء مهم وجميل ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.>لا تقلق على أمورك مع الحبيب فهو يعلم أن تقصيرك تجاهه ليس بالمقصور ولكن حاول أن تعوض هذا التقصير بقليل من الاهتمام والرعاية فى الفترة المقبلة وهذا سيجعل العلاقة تسير فى خطوات ناجحة وسعيدة.