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ولي العهد يستقبل السفير العماني

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ولي العهد يستقبل السفير العماني ولي العهد يستقبل السفير العماني

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

وهنأ سمو ولي العهد -حفظه الله- في بداية الاستقبال سفير سلطنة عُمان بمناسبة عودة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان من رحلته العلاجية، معرباً عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب سلطنة عُمان الشقيق.

وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد المكلف السكرتير الخاص لسموه الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس.

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