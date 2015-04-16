سمو ولي العهد: الحس الواعي للقيادة جعلها تدرك دور مخرجات المعرفة والابتكار في تطور البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مساء أمس حفل افتتاح أعمال "منتدى ومعرض جامعة تخترع" الذي تنظمه جامعة الملك سعود بقاعة حمد الجاسر بمقر الجامعة.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك)، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن السدحان، ووزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر.

وقد وصل بمعية سموه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.

عقب ذلك صافح سمو ولي العهد أعضاء مجلس إدارة الجامعة وعمداءها ثم اطلع سموه على لوحة دام عزك يا وطن التي تحوي سجل مشاعر لدعم جنودنا البواسل في عملية عاصفة الحزم.

وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسية بدئ الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم.

ثم ألقى سمو ولي العهد كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسعدني في هذا المساء أن أشارك هذه النخبة المميزة من العلماء والمخترعين في هذه الجامعة العريقة جامعة الملك سعود.

ومن خلال المراقبة الدقيقة للمشهد العالمي في صناعة المعرفة وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي لدى المجتمعات، نستنتج أن تقدم الأمم وقوتها يكمن في مدى قُدرتها على المنافسة العالمية في التعليم والابتكار وتخريج أجيال متميزة للعمل في شتى قطاعات المعرفة، فأصبحت الجامعات ركيزة أساسية يقوم عليها كيان الدولة ويحقق لها التقدم والاستقرار على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

فليس غريبا اهتمام وتركيز الدول المتقدمة في القرن الحادي والعشرين على بناء الاقتصاد المعرفي من خلال التركيز على التعليم والبحث والتطوير والتحفيز على الإبداع والابتكار وتحويل المخرجات البحثية للجامعات إلى تقنيات حديثة تلبي متطلبات المجتمع.

أيها الإخوة والأخوات الكرام:

إن المملكة العربية السعودية لم تكن بمعزل عن هذا التوجه العالمي نحو صناعة المعرفة والابتكار، فقيادتُنا بحسها الواعي أدركت قيمة مخرجات المعرفة والتقنيات الحديثة الناتجة عن الابتكار في تطور البلاد، باعتبارها أفضل القوى الدافعة لاستدامة الاقتصاد ونموه، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على الثروة، والمنافسة الدولية.

من هذا المنطلق وجهت القيادة الرشيدة باتخاذ إجراءات استراتيجية لمواكبة هذا النهج العالمي، فصدر أمر المقام السامي بإعداد وتنفيذ "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية" وإعداد "استراتيجية وطنية شاملة وعملية نحو تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة"، وتنفيذ استراتيجية الموهبة والإبداع ودعم الابتكار "الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، بالإضافة إلى خطة التنمية العاشرة للمملكة التي نصت على نشر ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة في المجتمع، وتمكين الموارد البشرية منها، وعلى تحفيز الجامعات على الاستثمار في مجالات الأبحاث، والتطوير، والابتكار وهي إشارة واضحة على الفهم العميق لقيمة التعليم والابتكار ودور الجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وعلى أرقى ما يكون من مستويات الجودة والكفاءة العلمية النادرة.

أيها الإخوة والأخوات الكرام:

إن جامعة الملك سعود بوصفها أول جامعة أسست في المملكة تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تخريج أجيال من المخترعين لبناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للوطن، فالجامعة باتت محط أنظار المجتمع السعودي لما حققته من زيادة في معدل تسجيل براءات الاختراع ومؤشرات البحث العلمي النوعي، ومواكبتها لما يَستَجّد في التقنية والعلوم الحديثة، ولاشك في أن تنوع التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الحيوية وتقنية المعلومات تجعل من جامعة الملك سعود أرضا خصبة للبحث العلمي والتطوير التقني وخدمة المجتمع.

وختاماً: اسأل الله أن يوفق قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأن يشد حزمه ويقوي عزمه وأن يجزيه خير الجزاء لما يقدمه لوطنه وشعبه وما يخص به قطاع الجامعات عامة وجامعة الملك سعود خاصة من الرعاية والدعم ولا سيما أنه -أيده الله- صانع تاريخ الجامعة الحديث ومساندها الأول منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض بإشرافه على بذور تأسيسها الأولى ومتابعته ذلك حتى اشتد عودها ووصلت لما هي عليه اليوم من تصدير براءات الاختراع وتخريج العلماء والقادة الذين يتولون مناصب قيادية حساسة في عامة أجهزة الدولة، أسأل الله أن يكتب أجر الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي رعى كل ذلك وما يزال داعماً وموجها.

أرجو لكم التوفيق والنجاح وأن تحقق منظومة صناعة المعرفة في جامعة الملك سعود الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

والله أسأل أن يوفق الجميع للخير والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم ألقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس إدارة (سابك) كلمة تحدث خلالها عن الاهتمام الكبير الذي تجده المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، قائلاً إن منتدى «جامعة تخترع» يعكس التعاون المثمر في مجال التقنية والابتكار بين شركة (سابك) وبين جامعة الملك سعود مما يخدم التحول نحو الاقتصاد المعرفي وبالتالي يحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة.

بعد ذلك ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر كلمة بين خلالها أن جامعة الملك سعود كانت أحد الشركاء الرئيسيين لوزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد استراتيجية التحول إلى مجتمع المعرفة وخطتها التنفيذية قائلاً إن المملكة تبوأت المرتبة الأولى عربياً في تسجيل براءات الاختراع وبفارق كبير عن الدولة التي تليها حيث سجلت حوالي 45% من مجمل البراءات المسجلة من العالم العربي مجتمعاً تليها الكويت بنسبة 14% ثم مصر بنسبة 12%.