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شريف إسماعيل: لا زيادة في أسعار منتجات البترول العام الحالي.. وملتزمون بتوفير احتياجات الكهرباء

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شريف إسماعيل: لا زيادة في أسعار منتجات البترول العام الحالي.. وملتزمون بتوفير احتياجات الكهرباء شريف إسماعيل: لا زيادة في أسعار منتجات البترول العام الحالي.. وملتزمون بتوفير احتياجات الكهرباء

وزير البترول

صرح المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية بأنه لا يوجد أى تفكير في زيادة بيع المنتجات البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز وغاز طبيعي خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن خطة إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية والمخطط تنفيذها على مدار 5 سنوات تستهدف توصيل الدعم إلى المستحقين دون المساس بمحدودي الدخل.

وأكد انتهاء قطاع البترول من الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الكهرباء من الوقود خلال فترة الصيف وأنه من المخطط التعاقد على مركب ثانية لاستقبال شحنات الغاز المسال قبل شهر أغسطس المقبل وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الصناعي من الغاز.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأربعاء أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس ” تقوم حاليا بإعداد عقد موحد لإتاحة استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية للقطاع الخاص لإتاحة الفرصة له لتوفير احتياجاته من الغاز من الأسواق المختلفة.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه يجرى حاليا تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز وتنمية الاكتشافات الجديدة باستثمارات تقدر بحوالي 25 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة، وأنه بتنفيذ هذه المشروعات سوف تحقق التوازن بين احتياجاتها وإنتاجها من الغاز الطبيعي، لافتا إلى استمرار القطاع في توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية بغض النظر عن مستحقات قطاع البترول لدى هذه الهيئات.

وقال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول إنه لا توجد ترتيبات لدى الهيئة للحصول على قروض جديدة خلال العام الحالي لسداد مستحقات، مشيرا إلى أن قيمة هذه المستحقات تبلغ حاليا 2و3 مليار دولار.

بينما أشار المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى تفاوض الشركة مع الجانب الجزائري على توريد شحنات جديدة من الغاز المسال للعام المقبل.

وصرح المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتر وكيماويات بأنه يجرى التفاوض مع مجموعة من الشركات العالمية لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لإنتاج البترو كيماويات.

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