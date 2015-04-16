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مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 في قصف للمتمردين على ولاية جنوب كردفان السودانية

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مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 في قصف للمتمردين على ولاية جنوب كردفان السودانية مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 في قصف للمتمردين على ولاية جنوب كردفان السودانية

لقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان، وجرح 9 آخرون بينهم 5 أطفال، في قصف جديد للجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية-قطاع الشمال-على منطقة “كادوجلي”، بولاية جنوب كردفان-وسط السودان- مساء اليوم /الأربعاء/.

وقال معتمد محلية كادوجلي، أبو البشر عبد القادر حسين،-لفضائية الشروق السودانية- إن المتمردين استهدفوا حيا مأهولا بالسكان وقتلوا 4 من المواطنين المدنيين بينهم طفلان، مشيرا إلى أن القصف الذي وقع على الجزء الشرقي بسبعة صواريخ “كاتيوشا”، أدى لجرح 9 أشخاص بينهم 5 أطفال.

وأكد أبو البشر، أن عمليات المتمردين لن تؤثر على سير الانتخابات، وقال “إنها تزيد المواطنين قوة وتمسكا بممارسة حقوقهم الدستورية”، منوها إلى أن القصف لم يستهدف مراكز الانتخابات، وإنما استهدف المدنيين في منازلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن متمردي الجيش الشعبي قصفوا أمس الأول الثلاثاء، مدينتي “كادوجلي، والدلنج” بجنوب كردفان بعدد من الصواريخ، حيث سقطت نحو 3 قذائف “هاون” على مدينة الدلنج، بينما قتلت امرأتان في كادوجلي نتيجة سقوط 4 صواريخ .

أ ش أ

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