الصليب الأحمر: الحوثيون يمنعون وصول المعونات إلى مأرب

عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفها لمنعها من الوصول إلى مأرب في وسط اليمن، والتى يسيطر عليها الحوثيون، حيث يحتاج عدد كبير من الأشخاص إلى المعونات الطبية بشكل عاجل، داعية إلى وقفة إنسانية للأعمال القتالية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء أمس الأربعاء، عن رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن سيدريك شفايتزر قوله : “نأسف بشدة لمنعنا من الوصول إلى مأرب، حيث تواجه المستشفيات نقصا في المعدات الطبية. ولا يمكن للجرحى من مدنيين ومقاتلين الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه، والكفيل بإنقاذ حياتهم”.

وأضاف شفايترز: “نجدد دعوتنا إلى وقفة إنسانية للأعمال القتالية، وندعو كل الأطراف إلى السماح لنا بالوصول إلى الأماكن المتضررة حول البلاد وتسهيل عملنا حتى نتمكن من إيصال المساعدات الطبية الضرورية. فالوضع الإنساني يزداد سوءا كل ساعة”.

وطالب الصليب الأحمر كل أطراف النزاع احترام الحياة البشرية وسلامة الأشخاص وكرامتهم، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يحظى الجرحى من مدنيين أو مقاتلين على السواء بالعناية الطبية في أسرع ما يمكن كما يجب حماية المرافق الطبية.

ودعا الصليب الأحمر كل الأطراف السماح للمدنيين الراغبين في الانتقال إلى المناطق الأكثر أمنا ، مشددا على ضرورة حماية من يختارون البقاء في مناطق القتال أو العاجزين عن المغادرة بموجب القانون الدولي الإنساني.

أ ش أ