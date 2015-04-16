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بلاش الجلوكوز.. لبن السرسوب يحمى مولودك من عدوى الأمراض

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بلاش الجلوكوز.. لبن السرسوب يحمى مولودك من عدوى الأمراض بلاش الجلوكوز.. لبن السرسوب يحمى مولودك من عدوى الأمراض
لبن السرسوب هو عبارة عن بداية نزول لبن الأم فور الولادة، وهو عبارة عن سائل أصفر اللون له العديد من الفوائد التى تحمى صحة الطفل.

لبن السرسوب

ويقول الدكتور أحمد معتمد، أخصائى حديث الولادة، إن اللبن الأصفر والذى يطلق علية لبن السرسوب يعد أفضل غذاء للطفل حديث الولادة، نظرا لقيمته الغذائية العالية التى تحمى الطفل من الإصابة بالعدوى والأمراض.

أهمية لبن السرسوب والرضاعة الطبيعة

ويستكمل د.معتمد قائلا "كثير من الأمهات تجهل أهمية رضاعة طفلها من لبن السرسوب، الذى يساهم فى اعتياد الطفل على الرضاعة الطبيعة من ثدى أمه، لذلك يجب أن تقوم الأم برضاعة طفلها هذا اللبن بقدر الإمكان".

تناول الطفل الجلوكوز والاستغناء عن لبن السرسوب

وأضاف د.معتمد قائلا "أحيانا تقوم بعض المستشفيات بتركيب بعض المحاليل للمولود عقب الولادة وإهمال إعطائه لبن السرسوب، وهو أمر خاطئ، نظرا لأنه يساهم فى حدوث انتفاخات ومغص للطفل".

لذلك ينصح د. معتمد الأمهات بعدم تجاهل إعطاء مولودها لبن السرسوب المهم جدا لصحة طفلها.

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