سماع دوي قذائف مدفعية في لبنان جراء مناورة إسرائيلية بمزارع شبعا والجولان المحتلين

سمع دوي 5 قذائف مدفعية إسرائيلية داخل بلدة شبعا اللبنانية مساء أمس الأربعاء وذلك في إطار مناورة بالذخيرة الحية يجريها الجيش الإسرائيلي داخل مزارع شبعا والجولان المحتلين.

> وسقطت القذائف داخل المنطقة المحتلة إلى الغرب من الخط الحدودي عند بركة النقار بجنوب لبنان .

على صعيد متصل .. ذكر بيان لقيادة الجيش اللبناني أن طائرة إستطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب بجنوب لبنان ، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش.

كما اخترقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الواقعة إلى الشمال من بيروت، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء من فوق بلدة علما الشعب”.

أ ش أ