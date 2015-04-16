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مصدر أمنى: كفيف طنطا سبق ضبطه فى 15 قضية مختلفة وعليه حبس شهر

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مصدر أمنى: كفيف طنطا سبق ضبطه فى 15 قضية مختلفة وعليه حبس شهر مصدر أمنى: كفيف طنطا سبق ضبطه فى 15 قضية مختلفة وعليه حبس شهر
قال مصدر أمنى بقسم أول طنطا، إن الكفيف الذى تم القبض عليه فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، خلال حملة أمنية قام بها القسم بمنطقة ترعة الشيتى، يدعى فتحى سامى مسعود وشهرته، فتحى الصغير 27سنة ومقيم منطقة العجيزى.

وأضاف المصدر لليوم السابع، أن المتهم سبق ضبطه فى 6 قضايا سلاح أبيض و3 قضايا سرقة و2 مشاجرة وبلطجة و2 إتلاف مال عام و2 تبديد ومحكوم عليه بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه فى قضية سلاح أبيض بدون ترخيص، وتم تحرير محضر له برقم 3185 جنح قسم أول طنطا.

وكانت قوة من قسم أول طنطا قد ألقت القبض على شاب "كفيف"، فى حملة أمنية بمنطقة ترعة الشيتى بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته على "قصافة أظافر"، وتم اقتياده لقسم أول طنطا وسط حالة من الغضب بين أهالى المنطقة.

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