صلاح الأوروبي - 3 تحديات لفيورنيتا أمام دينامو كييف

رحلة جديدة لمحمد صلاح مع فيورنتينا، وذلك حينما يحل ضيفا على دينامو كييف لملاقاته في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

فيورنتينا الذي عاش أسبوعا صعبا بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين، يأمل في تجاوز أحزانه حينما يواجه دينامو كييف في الاستاد الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية.

ويرصد FilGoal.com ثلاث تحديات تواجه الفيولا أمام دينامو كييف.

1-ثلاث هزائم متتالية

منذ انتقال صلاح لصفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة، لم يتعرض الفريق للهزيمة سوى في مباراة واحدة فقط أمام لاتسيو في الدوري برباعية دون رد.

ولكنه فجأة، سقط الأسبوع الماضي مرتين متتاليتين، الأولى كانت أمام يوفنتوس في ملعب أرتيميو فرانكي بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليودع الفيولا المسابقة.

والمباراة التالية كانت أمام نابولي وأحد منافسيه المباشرين على حجز طباقة تأهل لإحدى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وخسر الفريق بنفس نتيجة لقاء يوفنتوس أيضا.

لذا، فيرغب صلاح ورفاقه عدم مواصلة الانهيار والعودة بنتيجة جيدة من العاصمة الأوكرانية قبل لقاء العودة تساعدهم على بلوغ نصف النهائي.

2-الوصول لنصف النهائي

آخر مرة وصل فيورنتينا لنصف نهائي أي بطولة أوروبية كان في موسم 2008-2007 ولكنه سقط حينها أمام جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح، في مسابقة الدوري الأوروبي بمسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين لم يعرف الفيولا طريقا للوصول لنصف نهائي أي بطولة أوروبية، فهل ينجح فيتشينزو مونتيلا في قيادة الفريق للوصول لذلك الدور لأول مرة منذ سبعة أعوام؟

3-مواصلة العقدة

فيورنتينا واجه دينامو كييف من قبل أربع مرات، لم يعرف الفريق الإيطالي فيهم طعم الهزيمة مطلقا أمام منافسه الأوكراني، ولم يسكن مرماه سوى هدف واحد فقط.

وواجه فيورنتينا الفرق الأوكرانية بشكل عام ثماني مرات، فاز في خمس مباريات، وتعادل في ثلاث، ولم يهزم مطلقا، فهل ينجح فريق مدينة فلورنسا في مواصلة العقدة؟