صلاح يرد على زميله السابق: سعيد برؤيتك يا صديقي

رد محمد صلاح لاعب فيورنتينا على زميله السابق في بازل ولاعب دينامو كييف الحالي ألكسندر دراجوفيتش قائلا:"سعيد برؤيتك يا صديقي".

بازل يحل ضيفا يوم الخميس على دينامو كييف لمواجهته في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بالملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية.

وكان دراجوفيتش قد أعرب عن سعادته بعد علمه بمواجهة فيورنتينا لأنه سوف يستطيع ملاقاة صلاح حيث تزاملا في بازل لمدة عام.

ورد صلاح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا:"سعيد برؤيتك

مجددا يا صديقي، حظا سعيدا لك في المباراة".

وأتم"أتمنى أن تكون مباراة جيدة".