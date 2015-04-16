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إعتصام عمال أدخنة النخلة بالمنوفية للمطالبة بزيادة الارباح السنوية

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إعتصام عمال أدخنة النخلة بالمنوفية للمطالبة بزيادة الارباح السنوية إعتصام عمال أدخنة النخلة بالمنوفية للمطالبة بزيادة الارباح السنوية

دخل مساء أمس العشرات من عمال مصنع أدخنة النخلة فى إعتصام مفتوح وإضراب عن العمل داخل صالة الانتاج بمقر الشركة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية للمطالبة بزيادة مكافأة الارباح السنوية وزيادة الرواتب .

وأكد أحد العمال أن الوردة الثانية بأكملها من 8 إلى 12 مساءا وعددهم 45 عامل قرروا الاعتصام بالشركة كما سينضم إليهم الوردة الثالثة من 12 مساءا حتى الثامنة صباحا والاستمرار فى الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.

وكانت شركة النخلة مالك لرجل الاعمال عادل احمد الابيارى قبل ان تتم صفقة بيعها لشركة جى تى اى اليابانية

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