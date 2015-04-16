حضور قوي للأصوات المغربية في الدورة الثالثة لجوائز "ميوزيك أووردز"

تستعد القناة "الثانية" لاحتضان الحفل الرسمي لتتويج نجوم "ميوزيك أووردز"، الذي تنظمه للعام الثالث إحدى شركات الإتصال بالشراكة مع وزارة الثقافة وإذاعات محلية، وراديو "دوزيم".

وتتميز الدورة هذه السنة التي انطلقت فعالياتها بحضور قوي لمجموعة من الأصوات المغربية، حيث ترشح في صنف الموسيقى العصرية عصام كمال بأغنيته السينغل "دنيا"، ومحمد رضا بأغنية "الفاتورة"، وحاتم إدار بأغنية "مشكلة"، ويتنافس في فئة الموسيقى التقليدية نبيلة معان بأغنية "البورقية" وحياة بوخريص بأغنية "نتا لعزيز يا محمد"، وحميد القصري بأغنية "يوبادي".

ويدخل غمار المنافسة على جائزة الموسيقى الشعبية الداودي بأغنية "سطوب" و"فايف ستارز" بأغنية "سيدي عمارة"، وعمر شريف بأغنية "عفاك آ الزين".

بالإضافة إلى المجموعات التي تشتهر بألوان موسيقية شبابية حيث يتنافس على جائزة هذه السنة في فئة "البوب" "أمينوكس" بـ "أنا وياك"، و"بلاك جاغوار" بـ"تيليفوني"، وسفيان أمل بـ"فري"، وفي صنف "الراب والهيب هوب والآر أن بي" تم ترشيح "آش نايم" بـ"أفريكانو" و"آش كاين وديدجي فان" بـ"تفي دو"، و"إس إم وإسلام" بـ"كودباي".

وفي فئة "الإلكترو دانس" تم ترشيح فيصل عزيزي بـ"هاكاماما"، وناج وأحمد رضا بـ"ليف يور لايف"، وعز الدين "آش كاين" بـ"هوليداي"، وفي صنف "الفيزيون روك" تم ترشيح مازاغان وحميد الحضري بـ"شيخ القبيلة"، وأمين أيوبي بـ"معارفينش"، و"ندى أزهري" بـ"دريمز أند إكسبكتايشنز".

بحسب الفنان حاتم إدار، يعتبر هذا الحفل الفني فرصة من ذهب لكل فنان للكشف عن قدراته الفنية والتواصل مع جمهوره والترويج لمنتوجه إعلامياً، أما الفوز بإحدى جوائز الحفل، يقول حاتم في حديثه لـ"سيدتي- نت يبقى حلماً مشروعاً في إطار تنافس فني شريف بين الفنانين المرشحين.

وحول طريقة اختيار الفائزين وقواعد التباري، أوضح حاتم أن الحكم الأول والأخير يبقى للمستمع من خلال التصويت بالرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية في الفترة المتراوحة ما بين 10 أبريل/ /نيسان لغاية 12 أيار/مايو من العام الجاري.

أما بخصوص إنتقاء المرشحين لهذا التباري فإن عملية الإختيار تكون بناءاً على الأغاني المغربية التي حققت نسبة استماع مهمة والأكثر إذاعة على أمواج الإذاعات التي تجمعها شراكة بالجهة المنظمة وهي "شذى إف إم"، و"هيت راديو"، و"راديو دوزيم".

وتجدر الإشارة إلى إن حفل توزيع الجوائز سيذاع على أمواج الإذاعات الشريكة، وسيقدم على القناة الثانية التلفزية يوم 19 من شهر أيار/مايو المقبل.

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