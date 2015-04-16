بالفيديو: ديو يجمع بين دنيا باطما وحلا الترك

نشرت الفنانة دنيا تغريدة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتبت فيها: "مع حبيبتي حلا ترك قريباً".

وأرفقت دنيا مع التغريدة مقطع من أغنيتها التي تجمعها لأول مرة مع ابنة زوجها محمد الترك تحت عنوان "آه ياقمر".

يذكر أن دنيا كانت قبل أيام قد نشرت فيديو لها آخر مع حلا الترك وهما ترددان إحدى أغاني المغني المغربي الشاب "حاتم عمور".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي