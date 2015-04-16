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بالفيديو: ديو يجمع بين دنيا باطما وحلا الترك

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بالفيديو: ديو يجمع بين دنيا باطما وحلا الترك بالفيديو: ديو يجمع بين دنيا باطما وحلا الترك

الأربعاء 15-04-2015 22:31

نشرت الفنانة دنيا تغريدة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتبت فيها: "مع حبيبتي حلا ترك قريباً". 

وأرفقت دنيا مع التغريدة مقطع من أغنيتها التي تجمعها لأول مرة مع ابنة زوجها محمد الترك تحت عنوان "آه ياقمر".

يذكر أن دنيا كانت  قبل أيام قد نشرت لها آخر مع حلا الترك وهما ترددان إحدى أغاني المغني المغربي الشاب "حاتم عمور".

 

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