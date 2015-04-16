زوجة توم هانكس تستأصل الثدي بعد تشخيص إصابتها بالسرطان

كشفت مصادر صحفية أن المغنية والمنتجة الأمريكية Rita Wilson، زوجة النجم العالمي Tom Hanks، خضعت خلال الأيام القليلة الماضية لعملية جراحية لتستأصل ثدييها، ثم عملية تجميلية وترميمية لتجديد الخلايا التي استُئصلَت.

Wilson البالغة من العمر 58عاماً، أعلنت لموقع People أنها توقفت عن العمل في مسرحية Fish in the Dark بعد تشخيص إصابتها بالسرطان، مشيرة إلى أن هذه القضية الصحية لا يمكن التغاضي عنها، ويجب تلقي العلاج بأقصى سرعة ممكنة.

وأكدت Rita أن زوجها وشريك حياتها Tom يقدم لها الدعم والتشجيع باستمرار ولم يتركها بمفردها، كما أنه هو من شجعها على الخضوع للفحوصات للازمة، التي تساهم في الكشف المبكر عن أي مرض عضال، خصوصاً السرطان.

وإستغلت Wilson وضعها الحالي، لتنصح كل من يشك في الإصابة بهذا المرض أن يخضع للفحوصات أكثر من مرة كما فعلت هي، قائلة: التشخيص الأول لم يكن سليماً بما يكفي، ولكن التشخيص الثاني أكد بعض النقاط وكشف نقاطا أخرى مهمة ومصيرية".

يشار إلى أن النجمة العالمية Angelina Jolie خضغت منذ فترة لعملية إستئصال المبيض، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إحتمال إصابتها بالسرطان، خصوصاً وأن هذا المرض أودى بحياة والدتها وخالتها.

تايلور سويفت تعلن إصابة والدتها بمرض السرطان