الفنان المصري عبدالله حفني في ذمة الله

توفي الفنان المصري عبدالله حفني اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 61 عاماً، في مستشفى 6 أكتوبر في الدقي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وجسب الفنان سامح الصريطي وكيل أول نقابة المهن التمثيلية، فأنه من المقرر دفن الجثمان بعد صلاة الظهر غداً الخميس بمقابر عائلة الراحل في مدينة السويس.

يشار إلى أن عبدالله حفني حاصل على نجمة سيناء لكونه أحد أبطال حرب أكتوبر 73، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1978، وعمل ممثلاً ومخرجاً في الفرقة الغنائية الاستعراضية. كما أدى أدواراً عديدة في السينما والمسرح والتليفزيون.

ومن مسلسلات عبدالله حفني التليفزيونية: "أوديت"، و"الزيني بركات"، و"ليالي الحلمية"، و"جمهورية زفتى"، و"المال والبنون"، و"الضوء الشارد"، و"جحا المصري"، و"لا"، "الأصدقاء"، و"ذئاب الجبل".

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