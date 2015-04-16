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بالصور.. القوات المسلحة تنقل جثمان شهيدى حادث كفر الشيخ لقريتيهما

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تحركت سيارات القوات المسلحة وسيارات الإسعاف لقريتى كفر مجر وسنهور المدينة، التابعتين لمركز دسوق لدفن جاثمين الشهيدين محمد عبد النبى من قرية كفر مجر وعلى سعد زهنى، من قرية سنهور المدينة، وهما بالفرقة الثانية بالكلية الحربية، وتواجد أثناء الجنازة العسكرية الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف، مدير الأمن، واللواء أركان حرب رضا فاضل محمد، رئيس أركان المنطقة الشمالية.
>جثمان أحد الشهيدين -اليوم السابع -4 -2015
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جثمان أحد الشهيدين

وكان المئات من الأهالى على رأسهم المحافظ ومدير الأمن ورئيس أركان المنطقة الشمالية أدوا صلاة الجنازة بمسجد المحافظة أعقبها جنازة عسكرية، بدأت من أمام مسجد المحافظة المجاورة لديوان عام محافظة كفر الشيخ حتى ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، وتم وضع جثامين الشهيدين فى سيارتين إسعاف وتوجها لقريتى كفر مجر وسنهور المدينة، ترافقهما عدد من سيارات القوات المسلحة وسيارات الشرطة لدفن الجثامين بقريتهما.

جثمان أحد الشهداء بسيارة القوات المسلحة -اليوم السابع -4 -2015
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جثمان أحد الشهداء بسيارة القوات المسلحة

الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن واللواء أركان حرب رضا فاضل محمد رئيس أركان المنطقة الشمالية -اليوم السابع -4 -2015
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الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ واللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن واللواء أركان حرب رضا فاضل محمد رئيس أركان المنطقة الشمالية

سيارات الإسعاف عند وضع الجثامين فيهما -اليوم السابع -4 -2015
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سيارات الإسعاف عند وضع الجثامين فيهما

جثامين الشهيدين أثناء الجنازة العسكرية -اليوم السابع -4 -2015
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جثامين الشهيدين أثناء الجنازة العسكرية


>- مظاهرة بميدان النصر تنديدًا بحادث استشهاد طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ

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