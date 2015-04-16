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محامى "المستريح": أضغط على "موكلى" كى نعرف مكان أموال المودعين

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محامى "المستريح": أضغط على "موكلى" كى نعرف مكان أموال المودعين محامى "المستريح": أضغط على "موكلى" كى نعرف مكان أموال المودعين
قال ضياء الدين الجارحى، محامى رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، إن مجموعة قليلة من المودعين هم من تقدموا بشكاوى للجهات القضائية والأغلبية فى انتظار استرداد أموالهم، لافتًا إلى أنه يسعى لجدولة المديونية مع المودعين للحفاظ على أموالهم قبل الإفراج عن موكله، وذكر قائلاً: "أنا بضغط على أحمد علشان يقلنا حاطط أموال المودعين فين".

وأضاف "الجارحى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلاميان رامى رضوان، وإنجى أنور، عبر فضائية "ten"، أن موكله ليس نصابًا كونه يعمل منذ عدة سنوات مع أهالى محافظة قنا، إلى جانب أن أهالى الصعيد لا يستطيع أحد النصب عليهم- حسب قوله.


>- المحكمة الاقتصادية تمنع "المستريح" وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم.. والمتهم يطالب بإخلاء سبيله لسداد 10 ملايين جنيه خلال شهر.. ويؤكد: "الفلوس اللى أخدتها 30 مليون ومستعد أردها وكان ممكن أهرب"

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