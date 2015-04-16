وصول جثمانى شهيدى كفر الشيخ لقريتى "كفر مجر" و"سنهور" لدفنهما

وصل الآن جثامين الشهيدين محمد عيد عبدالنبى، وعلى سعد زهنى الطالبين بالفرقة الثانية بالكلية الحربية واللذين لقيا استشهادها خلال الحادث الإرهابى الذى وقع داخل استاد كفر الشيخ الرياضى الأول، بقرية كفر مجر، والثانى بقرية بسنهور المدينة التابعتين لمركز كفر الشيخ، برفقة عدد من قيادات القوات المسلحة ورجال الشرطة، على رأسهم اللواء أ.ح رضا فاضل محمد رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى لمحافظة كفر الشيخ وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بكفر الشيخ، وسط هتافات: "لا إلا الله محمد حبيب الله" و"لا إلا الله الشهيد حبيب الله"، "ياشهيد نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح"، و" ياعلى نام وارتاح وإحنا هنكمل الكفاح".

جاء ذلك عقب الجنازة العسكرية التى أقيمت بمدينة كفر الشيخ أمام ديوان عام المحافظة وميدان النصر والصلاة على الشهيدين بمسجد المحافظة وتبعد عن القريتين حوالى 50 كيلو، وتقدم الجنازة العسكرية أسامة حمدى محافظة كفر الشيخ واللواء أ.ح رضا فاضل محمد رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية واللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعقيد فاروق بركات المستشار العسكرى لمحافظة كفر الشيخ وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية بكفر الشيخ، وسط مشهد جنائزى مهيب.

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