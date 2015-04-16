أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. خاتم ألماس لكل مدعو بحفل زفاف أميرة كويتية

Google+ Print
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور لحفل زفاف حفيد أمير الكويت على ابنة أحد رجال الأعمال الكويتيين ، مشيرين إلى أن حفل الزفاف كان أسطوريا، للدرجة التى بلغ معها حصول كل مدعو للحفل على خاتم من الألماس.

وجاءت تعليقات المستخدمين المصريين على الصور بطريقة كوميدية، بينما ظهرت "نفسنة" الفتيات المصريات على الصور بتعليق "جاتنا نيلة فى حظنا الهباب".

العروس وزوجها -اليوم السابع -4 -2015
>

العروس وزوجها

الحضور بالحفل -اليوم السابع -4 -2015
>

الحضور بالحفل

قاعة الحفل -اليوم السابع -4 -2015
>

قاعة الحفل

خواتم من الألماس هدايا للحضور -اليوم السابع -4 -2015
>

خواتم من الألماس هدايا للحضور

- قطعه ألماس خالص تعرض على "سوثبى" من 19 إلى 25 مليون دولار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365