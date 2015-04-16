بالصور.. خاتم ألماس لكل مدعو بحفل زفاف أميرة كويتية
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور لحفل زفاف حفيد أمير الكويت على ابنة أحد رجال الأعمال الكويتيين ، مشيرين إلى أن حفل الزفاف كان أسطوريا، للدرجة التى بلغ معها حصول كل مدعو للحفل على خاتم من الألماس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجاءت تعليقات المستخدمين المصريين على الصور بطريقة كوميدية، بينما ظهرت "نفسنة" الفتيات المصريات على الصور بتعليق "جاتنا نيلة فى حظنا الهباب".
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العروس وزوجها
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الحضور بالحفل
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قاعة الحفل
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خواتم من الألماس هدايا للحضور