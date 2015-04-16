بالصور.. خاتم ألماس لكل مدعو بحفل زفاف أميرة كويتية

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مجموعة من الصور لحفل زفاف حفيد أمير الكويت على ابنة أحد رجال الأعمال الكويتيين ، مشيرين إلى أن حفل الزفاف كان أسطوريا، للدرجة التى بلغ معها حصول كل مدعو للحفل على خاتم من الألماس.

وجاءت تعليقات المستخدمين المصريين على الصور بطريقة كوميدية، بينما ظهرت "نفسنة" الفتيات المصريات على الصور بتعليق "جاتنا نيلة فى حظنا الهباب".



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العروس وزوجها



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الحضور بالحفل



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قاعة الحفل



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خواتم من الألماس هدايا للحضور

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