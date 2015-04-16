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بالصور.. مظاهرة بميدان النصر تنديدًا بحادث استشهاد طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ

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يشهد ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ تظاهرة ضد الجماعة الإرهابية، تطالب بالقصاص من قتلة طلاب الكلية الحربية فى الحادث الإرهابى الغاشم الذى شهده استاد كفر الشيخ.

وأكد المتظاهرون دعمهم القوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب معلنين عن تظاهرة كبرى غدًا بميدان النصر.

منسق عام حركة روح الشهيد أيمن بدير يقود التظاهرة بميدان النصر -اليوم السابع -4 -2015
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منسق عام حركة روح الشهيد أيمن بدير يقود التظاهرة بميدان النصر

أعضاء الحملات أثناء التظاهرة -اليوم السابع -4 -2015
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أعضاء الحملات أثناء التظاهرة

تظاهرة بكفر الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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تظاهرة بكفر الشيخ

التنديد بالإرهابيين -اليوم السابع -4 -2015
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التنديد بالإرهابيين

لافتة
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لافتة "لا للإرهاب" حملة هنبنى

لافتات مطالبة بإعدام الإخوان و
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لافتات مطالبة بإعدام الإخوان و"كفر الشيخ ضد الإرهاب"

لافتات ضد الإرهاب أثناء الجنازة -اليوم السابع -4 -2015
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لافتات ضد الإرهاب أثناء الجنازة

حملة
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حملة "سياحيون من أجل مصر" وروح الشهيد ودعم القوات المسلحة وحملة هنبنى مصر

لافتات
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لافتات "حاكموا مرسى – حاكموا بديع"

لافتات التظاهرة بميدان النصر وأمام محافظة كفر الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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لافتات التظاهرة بميدان النصر وأمام محافظة كفر الشيخ

رجال الشرطة بميدان النصر -اليوم السابع -4 -2015
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رجال الشرطة بميدان النصر


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