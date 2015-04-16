بالصور.. مظاهرة بميدان النصر تنديدًا بحادث استشهاد طلاب الكلية الحربية بكفر الشيخ

يشهد ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ تظاهرة ضد الجماعة الإرهابية، تطالب بالقصاص من قتلة طلاب الكلية الحربية فى الحادث الإرهابى الغاشم الذى شهده استاد كفر الشيخ.

وأكد المتظاهرون دعمهم القوات المسلحة والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب معلنين عن تظاهرة كبرى غدًا بميدان النصر.



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منسق عام حركة روح الشهيد أيمن بدير يقود التظاهرة بميدان النصر



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أعضاء الحملات أثناء التظاهرة



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تظاهرة بكفر الشيخ



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التنديد بالإرهابيين



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لافتة "لا للإرهاب" حملة هنبنى مصر



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لافتات مطالبة بإعدام الإخوان و"كفر الشيخ ضد الإرهاب"



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لافتات ضد الإرهاب أثناء الجنازة



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حملة "سياحيون من أجل مصر" وروح الشهيد ودعم القوات المسلحة وحملة هنبنى مصر



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لافتات "حاكموا مرسى – حاكموا بديع"



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لافتات التظاهرة بميدان النصر وأمام محافظة كفر الشيخ



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رجال الشرطة بميدان النصر