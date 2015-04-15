وزير الدفاع يخصص طائرة عسكرية للبحث عن جثمان طالب جامعة حلوان

وافق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص طائرة عسكرية للبحث عن جثمان الطالب أحمد محسن السيد، بالفرقة الأولى لكلية العلوم بجامعة حلوان، الذي غرق بأحد شواطئ محافظة بورسعيد فى رحلة جامعية نتيجة للظروف الجوية السيئة.

وقامت الطائرة صباح اليوم والتي اقلعت من مطار الماظة بعمل مسح شامل للبحر علي أعماق بعيده بحثا عن الجثمان مشيرا إلي متابعته الدورية والمستمرة بهدف الوصول للغريق وأن نطاق البحث قد اتسع كثيرًا، وإنهم حتى الآن لم يتمكنوا من العثور على الجثمان.

وتوجه محافظ بورسعيد بخالص التعازي لأسرة الشهيد وزملاؤه بجامعة حلوان وكذا الشكر والتقدير إلي سيادة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي علي الاستجابة السريعة وكذلك السيد قائد القوات الجوية الذي وافقوا فورا علي الطلب.