أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الدفاع يخصص طائرة عسكرية للبحث عن جثمان طالب جامعة حلوان

Google+ Print
وزير الدفاع يخصص طائرة عسكرية للبحث عن جثمان طالب جامعة حلوان وزير الدفاع يخصص طائرة عسكرية للبحث عن جثمان طالب جامعة حلوان

 

الفريق صدقي صبحي

وافق الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة على تخصيص طائرة عسكرية للبحث عن جثمان الطالب أحمد محسن السيد، بالفرقة الأولى لكلية العلوم بجامعة حلوان، الذي غرق بأحد شواطئ محافظة بورسعيد فى رحلة جامعية نتيجة للظروف الجوية السيئة.

وقامت الطائرة صباح اليوم والتي اقلعت من مطار الماظة بعمل مسح شامل للبحر علي أعماق بعيده بحثا عن الجثمان مشيرا إلي متابعته الدورية والمستمرة بهدف الوصول للغريق وأن نطاق البحث قد اتسع كثيرًا، وإنهم حتى الآن لم يتمكنوا من العثور على الجثمان.

وتوجه محافظ بورسعيد  بخالص التعازي لأسرة الشهيد وزملاؤه بجامعة حلوان وكذا الشكر والتقدير إلي سيادة الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي علي الاستجابة السريعة وكذلك السيد قائد القوات الجوية الذي وافقوا فورا علي الطلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا