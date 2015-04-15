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فيلاش بواش يؤكد سعي زينيت للتتويج بالدوري الأوروبي

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فيلاش بواش يؤكد سعي زينيت للتتويج بالدوري الأوروبي فيلاش بواش يؤكد سعي زينيت للتتويج بالدوري الأوروبي

(إفي): قال المدير الفني لزينيت سان بطرسبرج الروسي، أندريه فيلاش بواش اليوم قبل مواجهة سيفيليا الاسباني غدا الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي أن فريقه يسعى للتتويج باللقب.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي "سنواجه فريقا قويا لم يتعرض للهزيمة على ملعبه، ولكن نرغب في الاستمرار بهذه المسابقة في ظل سعينا للفوز بها".

وأضاف فيلاش بواش "مواجهة حامل اللقب الحالي الذي حقق نتائج وأرقام جيدة للغاية على ملعبه يعد أمرا معقدا".

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن فريقه يواجه سيفيليا وهو يرغب في "تحقيق نتيجة طيبة قبل مباراة العودة" الأسبوع المقبل.

تابع المدرب "أنا مدرب منذ خمس سنوات وحققت خلالها أربعة ألقاب وأتمنى الاستمرار في القيام بهذا الأمر".

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