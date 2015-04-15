ليلة_الابطال - بالفيديو - برشلونة يعبر ' كباري ' سان جيرمان بسهولة

تألق لويس سواريز مهاجم برشلونة وقاد فريقه لوضع قدمه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان 3-1 يوم الأربعاء.

وحل برشلونة ضيفا على سان جيرمان في ذهاب ربع النهائي في مباراة تألق فيها المهاجم الأورجوياني.

فقد تقدم نيمار بهدف من تمريرة رائعة لليونيل ميسي في الدقيقة 18، قبل أن يسجل سواريز هدفين بعد مراوغة ديفيد لويز ووضع الكرة بين قدميه في الدقيقتين 66 و79.

الهزيمة هي الأولى لسان جيرمان على ملعبه في البطولات الأوروبية بعد 33 مباراة بلا هزيمة.

ويلعب الفريقان على ملعب كامب نو مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، وباتت فرصة البرسا سهلة فيكفيه أي فوز أو تعادل، وحتى الخسارة بفارق هدف، أما بطل فرنسا فهو في حاجة لمعجزة.

وعانى بي إس جي من الغيابات العديدة في صفوفه، لتتقلص فرصه في التأهل لنصف النهائي بعد التألق الرائع لسواريز صاحب ثنائية اليوم.

نجح برشلونة في الخروج متقدما بهدف في الشوط الأول سجله نيمار (ق18)، ليكلل تفوقه واستحواذه طوال الشوط، أما بي إس جي فقدم أداءا متواضعا ولم يخلق خطورة تذكر على مرمى تير شتيجن.

وعوقب الفريق الباريسي على إهدار فرصة سانحة امام المرمى مباشرة (ق7) لباستوري بعد تلقيه عرضية من ماتويدي، لكن توازنه اختل بشكل غريب وفشل في التسجيل.

وجاء الرد الأخطر عبر ميسي من تسديدة قوية ارتدت من القائم (ق15).

وخطف البرسا التقدم سريعا بعد تمريرة حاسمة من ميسي انفرد بها نيمار من الجبهة اليسرى ليسدد أرضية في شباك سيريجو.

وأجرى لوران بلان تغييرا اضطراريا ومبكرا بخروج القائد والمدافع تياجو سيلفا ونزول مواطنه ديفيد لويز العائد من إصابة (ق21)، كما تعرض الحارس سيريجو لإصابة خفيفة قبل نهاية الشوط، لكنه واصل اللعب.

بدأ سان جيرمان الشوط الثاني بضغط هجومي، وسدد باستوري كرة بعيدة ومخادعة لكن الحارس تير شتيجن قام بتشتيتها (ق50)، لكن سرعان ما هدأت الأمور مع سيطرة البرسا على الاستحواذ.

وأجرى لويس إنريكي أول تغيير اضطراري بخروج إنييستا المصاب ونزول القائد تشافي هرنانديز (ق51).

وحل لوكاس مورا بديلا لرابيو لتنشيط هجوم الباريسيين (ق65).

وبمجهود فردي رائع نجح سواريز في مضاعفة النتيجة بعد فاصل من المراوغات الممتعة لثلاثي الدفاع البرازيلي لويز وماركينيوس وماكسويل قبل أن يسدد في الشباك (ق68).

ورد كافاني سريعا على مواطنه سواريز ليصوب كرة قوية، لكن تصدى لها شتيجن ببراعة (ق69).

وحل جيريمي ماتيو بديلا لراكيتيتش في الجانب الكتالوني لتأمين الدفاع (ق74).

وعاد سواريز ليخترق الدفاع الباريسي وديفيد لويز بالتحديد، ليمرر الكرة من بين قدميه للمرة الثانية على التوالي، وينفرد بمرمى سيريجو ثم يسدد بقوة في الشباك (ق79).

بعد الهدف غادر مونتويا الملعب واشترك بدلا منه أدريانو كوريا.

ونجح سان جيرمان أخيرا في الوصول لمرمى البرسا، وسجل هدفا من "نيران صديقة" حيث سدد فان دير فيل كرة أرضية اصطدمت بالبديل ماتيو وغيرت مسارها الى داخل شباك شتيجن (ق81).

وكاد كافاني يقلص الفارق لهدف ثان قبل نهاية الوقت الأصلي بعد سقوط زميله لافيتزي في عرقلة من أدريانو داخل منطقة الجزاء أثارت الشكوك، لكن الحكم رفض احتسابها (ق89).

ورد ميسي سريعا بتسديد مخالفة ثابة متقنة منعها سيريجو من اختراق شباكه للمرة الرابعة قبل صافرة النهاية.

شاهد أهداف اللقاء