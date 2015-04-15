ليلة_الابطال - سواريز: لعبنا بذكاء ولهذا فزنا بنتيجة كبيرة

أرجع الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني فوز فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للطريقة الذكية التي لعب بها الكاتالونيون.

وكان سواريز قد قاد برشلونة للفوز على باريس سان جيرمان في معقله بثلاثية مقابل هدف سجل منها الأوروجوياني هدفين.

وقال سواريز عقب المباراة "لعبنا بذكاء أمام باريس سان جيرمان ودخلنا المباراة نركز على الفوز فقط".

وأضاف "كان يجب أن نلعب بهذه الحدة والقوة وإلا لم نكن سنحقق هذا الفوز الكبير".

وبات برشلونة في حاجة للتعادل فقط على ملعبه أو الخسارة حتى بهدفين نظيفين على الأكثر من أجل الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.