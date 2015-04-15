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وزير الدفاع السعودى يبحث مع سفيرى روسيا وأمريكا التعاون الثنائى (تحديث)

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وزير الدفاع السعودى يبحث مع سفيرى روسيا وأمريكا التعاون الثنائى (تحديث) وزير الدفاع السعودى يبحث مع سفيرى روسيا وأمريكا التعاون الثنائى (تحديث)
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، اليوم مع سفير روسيا لدى المملكة أوليج أوزيروف مجالات التعاون الثنائى ، وتطورات الأحداث الإقليمية .

كمابحث وزير الدفاع السعودى مع سفير امريكا لدى المملكة جوزيف ويستفول علاقات التعاون بين البلدين ، ومستجدات الأوضاع فى المنطقة .

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالرياض اليوم مع وزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين مجالات التعاون العسكرى بين البلدين.

كما أطلع الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع الماليزى على غرفة العمليات الجوية لتحالف " عاصفة الحزم " وتجهيزاتها التقنية وقدرات التحكم والسيطرة الجوية، وكان وزير الدفاع الماليزى قد وصل الرياض فى وقت سابق اليوم.

وكان فى استقباله بمطار قاعدة الرياض الجوية الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع .
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