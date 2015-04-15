السبسى يلتقى أوباما 21 مايو القادم بالبيت الأبيض

صرح معز السيناوى،المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم بأن الرئيس الأمريكى أوباما سيلتقى الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى يوم 21 مايو القادم فى زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء تونس "وات"، عن المتحدث الرئاسى قوله "إن البرنامج الكامل للزيارة مازال فى طور الإعداد مع الطرف الأمريكى، وأنه سيتم إفادة وسائل الإعلام بالتفاصيل فور الانتهاء منها ".

وكان الرئيس التونسى قد زار الولايات المتحدة فى أكتوبر 2011، بصفته رئيسا للحكومة المؤقتة آنذاك، وأجرى محادثات مع الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، وعدد من المسئولين فى صندوق النقد الدولى والبند الدولى وأعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسى التقى الليلة الماضية بوفد من المنظمة الدولية هيومن رايتس واتش برئاسة كينيث روث، المدير التنفيذى وجون لوويس سرفان شرايبار نائب مجلس المنظمة. وتناول اللقاء مواضيع تتعلق باستكمال مسار بناء دولة القانون وترسيخ حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.

وأكد السبسى إرادة تونس المضى فى إرساء دولة القانون وتدعيم قيم الديمقراطية ومنظومة حقوق الانسان وضرورة إيجاد توازن بين الحقوق والحريات. وأضاف أن حماية الأمنيين والعسكريين ضرورية وهى جزء من حماية حقوق الانسان خاصة فى فترة تصاعد الارهاب.

كما تعرض إلى موضوع العدالة الانتقالية وضرورة اعتماد عقلية المصالحة مشددا على اضطلاع القضاء بدوره فى هذا المجال.

من جانبه، ثمن المدير التنفيذى لمنظمة هيومن رايتس ووتش حرص تونس على مواصلة استكمال مراحل بناء دولة القانون وتركيز منظومة حقوق الانسان والارتباط الوثيق بينهما وبين النمو الاقتصادى.

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