وزير الخارجية السعودى يبحث مع مبعوث رئيس وزراء باكستان أوضاع المنطقة

بحث الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى بجدة اليوم مع، كبير وزراء إقليم بنجاب المبعوث الخاص لرئيس وزراء باكستان ، ميان محمد شهبار شريف مجمل الأوضاع فى المنطقة ، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .

حضر اللقاء وزير الخارجية الباكستانى سرتاج عزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة بباكستان الفريق أول إشفاق نديم أحمد ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامى السفير محمد أحمد طيب.

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