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حيواناتك المنوية تكشف عن احتمالات إصابة أطفالك بالتوحد

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حيواناتك المنوية تكشف عن احتمالات إصابة أطفالك بالتوحد حيواناتك المنوية تكشف عن احتمالات إصابة أطفالك بالتوحد
كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن الحيوانات المنوية للرجل يمكن أن تظهر فرص إصابة طفله بالتوحد.

• الإصابة بالتوحد


>حيث كشفت الدراسة الجديدة الصلة بين الحمض النووى فى الحيوانات المنوية والمؤشرات التى يمكن أن تسهم فى الإصابة بالتوحد.

• الحيوانات المنوية


>وفى هذه الدراسة، درس الباحثون من جامعة جونز هوبكنز، الأسباب المحتملة للإصابة بالتوحد، وليس الجينات نفسها، ولكن وجدوا أنه يوجد علامات بيولوجية تساعد على تنظيم نشاط الجينات.

وأشار البروفيسور دانييل فالن، أحد الباحثين فى الدراسة، إلى أنه إذا كانت التغييرات الجينية ترسل من الآباء لأطفالهم، ينبغى أن نكون قادرين على الكشف عليهم فى الحيوانات المنوية، حيث إن الحيوانات المنوية هى أسهل من أخذ عينات من بويضات المرأة، كما إنها أكثر عرضة للتأثيرات البيئية التى يمكن أن تغير العلامات الجينية الموجودة بالحمض النووى.

• اختبار جينى


>وأضاف الباحثون أنه لا يوجد حاليا أى اختبار جينى لتقييم مخاطر مرض التوحد، نشرت الدراسة مؤخراً فى المجلة الدولية لعلم الأوبئة.

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