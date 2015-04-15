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تحذير.. تناول رضيعك للعسل الأبيض يعرضه للإصابة بالتسمم

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تحذير.. تناول رضيعك للعسل الأبيض يعرضه للإصابة بالتسمم تحذير.. تناول رضيعك للعسل الأبيض يعرضه للإصابة بالتسمم
أرسلت قارئة، هل يفيد طفلى أن أغذيه بالعسل الأبيض النحل قبل أن يكمل عامه الأول؟

العسل يتسبب فى إصابة طفلك بالتسمم


>تجيب عن هذا السؤال الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن الكثير من أطباء الأطفال ينصحون الأمهات بالابتعاد عن إعطاء أطفالهم "العسل" قبل إتمام العام الأول، وذلك يرجع إلى احتواء العسل على أجسام بكتيرية قد تتسبب فى التسمم الغذائى للطفل وهو ما يعرف باسم "التسمم الوشقي".

أعراض التسمم:


>وتتابع د, رهام، وهذا التسمم يتعرض له الأطفال بسبب عدم اكتمال جهازه الهضمى، الذى فيصعب عليه هضم العسل، وتظهر أعراض التسمم بعد 36 ساعة من تناول العسل، فى صورة إصابته بالإمساك وفقدان الشهية وعدم القدرة على الحركة "الخمول والكسل"، وفى هذه الحالة يجب الذهاب به لأقرب مستشفى.

طرق الوقاية:


> وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، انه للتأكد من أصابه طفلك "بالتسمم الوشقى" يجب عمل فحص للبراز، وعند ظهور النتيجة يجب أن يأخذ طفلك مضادا للتسمم والابتعاد عن تناول العسل مرة أخرى، وذلك يكون تحت إشراف الطبيب.
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