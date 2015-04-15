حبس قاتل والديه وأخته ببنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر المستشار عمرو مصطفى، رئيس نيابة مركز بنى سويف، بإشراف المستشار تامر الخطيب، محامى عام النيابات، مساء اليوم، حبس "عادل.ع"، 21 سنة، حاصل على دبلوم، 4 أيام احتياطيًا على ذمة اتهامه بقتل والده وأمه وشقيقته بآلة حادة "بلطة" عمدًا داخل منزلهم بقرية إهوه التابعة لمركز بنى سويف.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد محمد الحميلى، مأمور مركز شرطة بنى سويف، منتصف ليلة أمس، بإبلاغه من قبل الملازم أول أحمد فتحى، رئيس نقطة قرية إهوه، عن أن "عادل.ع" يعمل فى شرم الشيخ، قام قتل والده، 65 عامًا، مهندس زراعى على المعاش، وأمه "بسيمة.ع"، 62 سنة، مدرسة بالمعاش، وشقيقته "منى" 23 سنة مدرسة.

انتقل العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، والرائد محمود الشريف، رئيس مباحث المركز، وألقى القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم فى جريمته.

تبين من التحريات أن المتهم يتعاطى مخدرات وسبق اتهامه فى القضية رقم 79 لسنة 2010 "شروع فى قتل"، وفى منتصف ليلة أمس تشاجر مع والده وتدخلت أمه وشقيقته فقتلهم جميعًا.

عاين حسن على، وكيل النيابة، الجثث الثلاث وموقع الجريمة، وقرر محامى عام النيابات انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثث والتصريح بدفنها حيث شيعت الجنازة من مسجد القرية فى جنازة ضمت المئات من الأهالى.