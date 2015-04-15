أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس قاتل والديه وأخته ببنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيق

Google+ Print
حبس قاتل والديه وأخته ببنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيق حبس قاتل والديه وأخته ببنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيق
قرر المستشار عمرو مصطفى، رئيس نيابة مركز بنى سويف، بإشراف المستشار تامر الخطيب، محامى عام النيابات، مساء اليوم، حبس "عادل.ع"، 21 سنة، حاصل على دبلوم، 4 أيام احتياطيًا على ذمة اتهامه بقتل والده وأمه وشقيقته بآلة حادة "بلطة" عمدًا داخل منزلهم بقرية إهوه التابعة لمركز بنى سويف.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا من العميد محمد الحميلى، مأمور مركز شرطة بنى سويف، منتصف ليلة أمس، بإبلاغه من قبل الملازم أول أحمد فتحى، رئيس نقطة قرية إهوه، عن أن "عادل.ع" يعمل فى شرم الشيخ، قام قتل والده، 65 عامًا، مهندس زراعى على المعاش، وأمه "بسيمة.ع"، 62 سنة، مدرسة بالمعاش، وشقيقته "منى" 23 سنة مدرسة.

انتقل العميد خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، والرائد محمود الشريف، رئيس مباحث المركز، وألقى القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم فى جريمته.

تبين من التحريات أن المتهم يتعاطى مخدرات وسبق اتهامه فى القضية رقم 79 لسنة 2010 "شروع فى قتل"، وفى منتصف ليلة أمس تشاجر مع والده وتدخلت أمه وشقيقته فقتلهم جميعًا.

عاين حسن على، وكيل النيابة، الجثث الثلاث وموقع الجريمة، وقرر محامى عام النيابات انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثث والتصريح بدفنها حيث شيعت الجنازة من مسجد القرية فى جنازة ضمت المئات من الأهالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365