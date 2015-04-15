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وصول طلاب "السويس الصناعية" لأمريكا للمشاركة بمسابقة Vex robotic 2015

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قال أيمن سمير، المسئول الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إنه وصل اليوم الطلاب أحمد شعبان وأحمد فوزى وتقى محمد، طلاب من مدرسة السويس الثانوية الصناعية المتقدمة، برفقة المهندسة ندى محمد مشرفتهم، إلى ولاية كنتاكى بالولايات المتحدة الأمريكية مقر إقامة مسابقة Vex robotic 2015 والتى تستضيف ممثلين عن أكثر من 150 دولة يتنافسون فى 450 مشروعًا مقدمة من طلاب المرحلة الثانوية على مستوى العالم.
>الطلاب يرفعون علم مصر بأمريكا -اليوم السابع -4 -2015
>

الطلاب يرفعون علم بأمريكا


>يشارك طلابنا الثلاثة بمشروع روبوت يقوم بتركيب أعمدة ورفع بعض المكعبات فوق هذه الأعمدة، وترجع أهمية الروبوت، حسب تصريح المهندسة ندى المشرفة على المشروع، لأنه يستخدم فى الأماكن ذات الخطورة الكبيرة على العمال فى الوصول إليها فى مصانع البترول والأسمدة وغيرها من المواقع الصناعية الكبيرة.

وتجرى الآن تحت إشراف المهندسة ندى تدريبات مكثفة للطلاب الثلاثة على استعراض إمكانيات الجهاز وشرح أهميته داخل القطاع الصناعى وتجرى التدريبات فى المنطقة المخصصة لروبوت حمل اسم مصر.

وفى رسالة بعث بها منذ قليل وفد طلابنا عبر خدمات الجوال أنهم يأملون الفوز لمشروعهم حبًا فى مصر ووفاء لها.
>الطلاب يرفعون علم مصر -اليوم السابع -4 -2015
>

الطلاب يرفعون علم مصر

الطلاب يرفعون العلم -اليوم السابع -4 -2015
>

الطلاب يرفعون العلم


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مصر 365

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