العثور على تليفون أحد الجناة فى الهجوم الإرهابى على نقطة إطفاء القليوبية

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية أن الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدينة، تمكنوا من العثور على تليفون محمول، وجاكت خاص بأحد المتهمين فى الهجوم على نقطة مطافى شبين القناطر، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين وعامل.

وأشار المصدر فى تصريح اليوم، الأربعاء، إلى أن الأجهزة الأمنية بالقليوبية تكثف من جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث قرر اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، تشكيل فريق بحث لتحديد هوية مرتكبى الواقعة، وضبطهم والسلاح المستخدم، منوها بأنه من المتوقع أن يساعد تفريغ محتويات الهاتف المحمول والشريحة الخاصة به لشخصية مستخدمة، ما يسهل عملية ضبط الجناة فى أقرب وقت.

كان اللواء يسرى تلقى بلاغًا باستشهاد أمين الشرطة عبدالفتاح محمود محمد "32 سنة"، من قوة وحدة إطفاء نقطة شبين القناطر إثر إصابته بطلق نارى وإصابة كل من أمين الشرطة محمود عبد النبى إبراهيم محمود "35 سنة" من قوة وحدة إطفاء النقطة، وأحمد محمد عبد العزيز مصطفى "55 سنة" عامل بالصرف الصحى بجروح بالوجه والرأس، بعد قيام عناصر مسلحة بمهاجمة النقطة، وإطلاق الأعيرة النارية على أفراد القوة.