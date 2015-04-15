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البدري فرغلي : أموال المعاشات غير آمنة .. و600 مليار جنيه منهوبة

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البدري فرغلي : أموال المعاشات غير آمنة .. و600 مليار جنيه منهوبة البدري فرغلي : أموال المعاشات غير آمنة .. و600 مليار جنيه منهوبة

 

البدري فرغلي

قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات المستقلة، أرفض بيان وزيرة التضامن بأن أموال التأمينات مؤمنة.. مضيفا أن أموال أصحاب المعاشات في مقابر هيئة التأمينات وخزانة الدولة وهيئة الاستثمار.

وأكد خلال حواره للحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل أن أكثر من 600 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات منهوبة من الدولة.

وتابع: يوسف بطرس غالي استعان بنائب من بريطانيا ليستولي على 162 مليار جنيه من أموال التأمينات. وقال إنه لا يستطيع أي مسؤول في أن يكشف أين أموال التأمينات.

وأوضح فرغلي أن لن تستطيع محاسبة من استولوا على أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتابع قائلا: “9 مليون من أصحاب المعاشات منهم 5 مليون تحت خط الموت”. مشيرا إلى أن كل المحالين للمعاشات منذ 2007 لهم حقوق متأخرة حتى الآن، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن أخذ القرار ومصارحة المواطنين.

وتعليقا على دور وزيرة التضامن،  غادة والي قال إنها ليس لها علاقة بملف التأمينات ووصفا بأنها سيدة طيبة تعليقا على عدم خبرتها بملف التأمينات والمعاشات.

وقال إن يوم 5 مايو المقبل جلسة في قضية تخصيص الحد الأدنى للمعاشات.

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أونا

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