النائب العام يؤكد أهمية التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرهاب

أكد المستشار هشام بركات النائب العام، أهمية وضرورة التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، لاسيما بين أجهزة النيابة العامة ، باعتبارها الجهات المحورية التي تدور حولها ومن خلالها جهود مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة للنائب العام على خلفية توقيع بروتوكول التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها في إيطاليا .. حيث أكد المستشار هشام بركات أن الإرهاب والتطرف هو الهاجس الذي تعيشه الدول، لاسيما وقد امتد التهديد والترويع الإرهابي في الآونة الأخيرة لدول حوض البحر المتوسط.

وشهد توقيع البروتوكول ، النائب العام الإيطالي لمكافحة جرائم المافيا والإرهاب بالعاصمة الإيطالية روما فرانكو روبرتي ، وأعضاء النيابة العامة الإيطالية المعنيين ، والوفد المرافق للنائب العام.

أ ش أ