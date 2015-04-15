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السيسي يبحث هاتفيًا مع أبو مازن التطورات على الساحة الفلسطينية

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السيسي يبحث هاتفيًا مع أبو مازن التطورات على الساحة الفلسطينية السيسي يبحث هاتفيًا مع أبو مازن التطورات على الساحة الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح وأبو مازن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفلسطيني محمود عباس، تم خلاله استعراض آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وفي منطقة الشرق الأوسط. وقد أطلع الرئيس الفلسطيني، الرئيس السيسي على نتائج اتصالاته الدولية ومساعيه المبذولة من أجل تسوية القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أن القضية الفلسطينية ستظل محتفظة بمكانتها في أولويات السياسة الخارجية لمصر التي ستبقى على دعمها للقضية الفلسطينية، ومُساندتها لخيارات الشعب الفلسطيني ووقوفها الكامل إلى جانبه حتى تتم إقامة دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما نوَّه الرئيس السيسي إلى الاتصالات التي تُجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق اِنفراجة في الوضع الراهن، موضحًا أن تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يعود بالخير والاستقرار على كافة دول المنطقة، وأن يُتيح لها آفاقًا أرحب تُساهم في تحقيق آمال وطموحات شعوبها.

أ ش أ

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