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النيابة تكلف "الأمن الوطنى" بملاحقة منفذى تفجير "طلاب الحربية"

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النيابة تكلف "الأمن الوطنى" بملاحقة منفذى تفجير "طلاب الحربية" النيابة تكلف "الأمن الوطنى" بملاحقة منفذى تفجير "طلاب الحربية"
كلف المستشار محمد الحلو، المحامى العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قطاع الأمن الوطنى، وإدارة البحث الجنائى، بسرعة كشف هوية منفذى العملية الإرهابية التى استهدفت تجمع طلاب بالكلية الحربية بجوار استاد كفر الشيخ اليوم.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بكشف ملابسات الحادث فى أقرب وقت، وضبط الجناة، والجماعة التى خططت لاستهداف تجمع طلاب الكلية الحربية، وتقديمهم لجهات التحقيق تمهيدا لاتخاذ قرار بإحالتهم للمدعى العام العسكرى.

جاء هذا فى أعقاب قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بتكليف نيابة كفر الشيخ الكلية بالإشراف على التحقيقات فى الحادث الإرهابى، الذى أسفر عن وفاة طالبين بالكلية الحربية، وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم.
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