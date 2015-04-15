أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة ضباط "ترحيلات أبو زعبل"لـ30 أبريل

Google+ Print
تأجيل محاكمة ضباط "ترحيلات أبو زعبل"لـ30 أبريل تأجيل محاكمة ضباط "ترحيلات أبو زعبل"لـ30 أبريل
أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، نظر إعادة محاكمة نائب مأمور قسم الجديدة و3 ضباط بالقسم على الحكم الصادر بحبس الأول 10 سنوات وسنة مع إيقاف التنفيذ للآخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى القضية المعرفة إعلاميا بـ "سيارة ترحيلات أبوزعبل" إلى 30 أبريل الجارى لسماع شهادة مأمور قسم مصر الجديدة وأمينى شرطة.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل، وحضور أمير ناصف، وعلى بيومى رئيسى النيابة العامة بأمانة سر شريف الخولى وعصام الخول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته