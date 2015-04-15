تأجيل محاكمة ضباط "ترحيلات أبو زعبل"لـ30 أبريل

أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، نظر إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة و3 ضباط بالقسم على الحكم الصادر بحبس الأول 10 سنوات وسنة مع إيقاف التنفيذ للآخرين فى اتهامهم بالتسبب فى وفاة 37 إخوانيا عن طريق الخطأ فى القضية المعرفة إعلاميا بـ "سيارة ترحيلات أبوزعبل" إلى 30 أبريل الجارى لسماع شهادة مأمور قسم مصر الجديدة وأمينى شرطة.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل، وحضور أمير ناصف، وعلى بيومى رئيسى النيابة العامة بأمانة سر شريف الخولى وعصام الخول.