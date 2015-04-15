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الحكم بإعدام عاطل وحبس زوجته وصديقه فى اتهامهم بقتل "إنجليزية" بالغردقة

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الحكم بإعدام عاطل وحبس زوجته وصديقه فى اتهامهم بقتل "إنجليزية" بالغردقة الحكم بإعدام عاطل وحبس زوجته وصديقه فى اتهامهم بقتل "إنجليزية" بالغردقة
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر بإعدام عاطل شنقًا بعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية كما قضت بسجن زوجته 10 سنوات وصديقة 15 سنة فى واقعة اتهامهم بقتل سائحة إنجليزية بالغردقة.

ترجع أحداث الواقعة إلى الصيف الماضى عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة "فرانسيس روسيتار"- 70 سنة سائحة إنجليزية- داخل دولاب ملابس شقتها بمنطقة مبارك 2 وبفحصها تبين أنها ماتت نتيجة الخنق.

وتوصلت التحريات إلى أن عاطلين وزوجة أحدهما قتلوها عندما حاولت فضحهم عقب سرقتها فداهمتهم قوة وألقت القبض عليهم وإحالتهم النيابة إلى المحكمة، التى أصدرت اليوم حكمها السابق.

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