ضبط بندقية خرطوش و8 طلقات بحوزة عامل فى دراو بأسوان

تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط بندقية خرطوش و8 طلقات بحوزة عامل.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن قوة بمباحث مركز شرطة دراو، بإشراف العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط، من ضبط "عبد الله.ع.ع" 24 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز دراو.

وعثر بحوزة المتهم على سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش محلى الصنع، وعدد (8) طلقة من ذات العيار، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر رقم (659) إدارى مركز دراو لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.