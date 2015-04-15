أخبار عاجلة

البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط بندقية خرطوش و8 طلقات بحوزة عامل فى دراو بأسوان

Google+ Print
ضبط بندقية خرطوش و8 طلقات بحوزة عامل فى دراو بأسوان ضبط بندقية خرطوش و8 طلقات بحوزة عامل فى دراو بأسوان
تمكنت قوة أمنية بمركز شرطة دراو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، من ضبط بندقية خرطوش و8 طلقات بحوزة عامل.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن قوة بمباحث مركز شرطة دراو، بإشراف العقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط، من ضبط "عبد الله.ع.ع" 24 سنة، عامل، ومقيم دائرة مركز دراو.

وعثر بحوزة المتهم على سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش محلى الصنع، وعدد (8) طلقة من ذات العيار، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر رقم (659) إدارى مركز دراو لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365