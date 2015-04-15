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ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و6 مسجلين خطر بالسويس

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ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و6 مسجلين خطر بالسويس ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام و6 مسجلين خطر بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية خلال حملة أمنية أمس من ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالسويس.

كما ضبطت الحملة التى قادها العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية فى ضبط 4 خارجين عن القانون ومشتبه فيهم، و6 مسجلين خطر و 20 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء و تم التحفظ على المتهمين.

وبإخطار اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
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