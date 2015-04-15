إخماد حريق بمحكمة الخارجة القديمة وآخر ببئر زراعية فى الزيات

سيطرت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد على حريق محدود نشب فى مجموعة أشجار بمقر المحكمة القديمة بمدينة الخارجة، قبل امتداد النيران إلى المناطق السكنية المجاورة، وتحرر بالواقعة محضرا وإحالته للنيابة العامة.

كما سيطرت وحدات الدفاع المدنى على حريق شب بماكينة مياه فى قرية الزيات التابعة لمركز ومدينة بلاط، وتبين أن الحريق شب فى الماكينة رقم 7 التابعة للميكانيكا والكهرباء بمركز الخارجة، وأفاد مسئول البئر أن النيران اشتعلت بسبب خروج شرز من شكمان الماكينة.. تحرر المحضر رقم 88 إدارى مركز شرطة بلاط لسنة 2015 وإحالته للنيابة.