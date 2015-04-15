محافظ الفيوم يمنح مهلة 3 أشهر للمؤسسات التى تفتقد للسلامة المهنية

أصدر المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، تكليفات بحصر جميع المبانى والمنشآت التى تفتقد لإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومخاطبة مسئوليها باتخاذ إجراءات السلامة، ومنحها مهلة مدتها من 1 إلى 3 شهور، مع عمل منشورات وتوزيعها بجميع المنشآت لإلزامها بالانتهاء من خطة السلامة والصحة المهنية قبل نهاية العام الجارى.

وكان المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا لمناقشة إجراءات السلامة والصحة المهنية للمنشآت المختلفة بالمحافظة، بحضور اللواء خالد جبرتى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديرى عموم المديريات والمصالح الخدمية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة بحث المعوقات التى تقف أمام تنفيذ خطط السلامة والصحة والمهنية للمنشآت العامة والخاصة، وبحث آليات تذليل هذه المعوقات وتحقيق السلامة المهنية بها، مع تدريب أفراد من داخل الجهات والمنشآت المختلفة على الخطط والبرامج والإجراءات التى يجب اتباعها لتحقيق السلامة والصحة المهنية.